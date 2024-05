Davide Corti ha parlato ai microfoni di Milannews24 al termine di Milan Sampdoria Femminile. Ecco cosa ha detto

(inviato al Puma House of Football)

FUSETTI – «Sempre stata esempio di professionalità anche se quest’anno ha giocato meno, si è sempre impegnata. La prossima stagione può dare e distribuire ed essere un esempio anche nel nuovo ruolo e spero potrà dare dei suggerimenti nel momento in cui potrà parlare con le ragazze»

BERGAMASCHI – «Sono ragazze che sono qui dai primi anni che hanno dimostrato il loro valore anche in nazionale, è stata una giornata in cui si sono prese tutte le gioie per i sacrifici fatti»

DOMPIG – «Si sono messe tute in discussione, la continuità le ha permesso di credere di più nei propri mezzi le abbiamo dato fiducia e ci ha ripagato con ottime prestazioni e gol bellissimi»

RISULTATI – «Uno degli obiettivi che ci siamo dati è stato quello di migliorare di partita in partita anche in senso individuale credo che possa essere un aspetto positivo in vista della prossima stagione»

COPETTI – «E’ giusto ripagare l’impegno, per il terzo portiere è una situazione un po’ particolare però se lo meritava, oggi era l’occasione giusta»

BABB – «Credo che faccia bene avere una giocatrice che possa giocare al posto di un’altra in tutte le posizioni, nel ruolo di portiere l’asticella è alta. Selena ha avuto lo spazio che meritava. Oggi ha dimostrato la costanza che sempre ha avuto durante la stagione»

ASLLANI «Sono contento perchè macavano i suoi gol , ha fatto due belle reti. Con la Sampdoria è andata bene diverse volte. La Samp è una squadra di tutto rispetto che ci ha messo in difficoltà diverse volte, oggi l’abbiamo affrontata bene, sono soddisfatto»