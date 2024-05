Camarda Milan: il rossonero vince il premio Giovane Rivelazione del campionato Primavera – VIDEO

Camarda Milan: il rossonero vince il premio Giovane Rivelazione del campionato Primavera. Il VIDEO della premiazione

L’attaccante del Milan Primavera, Francesco Camarda ha vinto il premio Giovane Rivelazione del Campionato Primavera, premio assegnato da Sportitalia. Di seguito le parole del rossonero.

PAROLE – «Ringrazio Sportitalia per avermi assegnato questo riconoscimento che mi rende orgoglioso, ma consapevole di dover ancora migliorare e lavorare ogni giorno per raggiungere i grandi obiettivi. Purtroppo non riesco ad essere presente fisicamente in studio per impegni Nazionali, ma ringrazio comunque tutti quelli che han fatto sì che questo riconoscimento andasse a me».