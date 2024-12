Milan Stella Rossa, Abraham eroe della serata: inglese promosso a pieni voti, quell’aspetto sorprende

Milan Stella Rossa, Tammy Abraham eroe della serata: entra bene in partita e sigla la rete decisiva. Promosso a pieni voti

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, uno dei migliori in campo nel Milan nella sfida vinta ieri sera per 2-1 contro la Stella Rossa a San Siro è stato senza ombra di dubbio Tammy Abraham, subentrato alla mezzora del primo tempo al posto di Morata, infortunato:

PAROLE – «Inizia con un’incornata e una punizione di poco sul fondo. Fallisce male il 2-0 prima di diventare l’eroe del match con il tap in della vittoria».