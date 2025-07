Colombo lascia il Milan ancora una volta: passa al Genoa. Può diventare a titolo definitivo

Colombo dal Milan al Genoa, l’attaccante classe 2002 passa in prestito ma il club ligure ha un diritto di riscatto

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Lorenzo Colombo al Genoa. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce al Grifone con la formula del prestito temporaneo con diritto d’opzione che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per Colombo si tratta della sesta esperienza in prestito, un percorso di crescita che lo ha già visto vestire le maglie di Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli.

Questa operazione rientra nella strategia del Diavolo di valorizzare i giovani talenti attraverso esperienze sul campo che ne favoriscano lo sviluppo. Lorenzo Colombo è considerato un centravanti promettente, dotato di buona fisicità e un discreto fiuto per il gol. Le sue precedenti esperienze, seppur variegate, gli hanno permesso di confrontarsi con diverse realtà del calcio italiano, acquisendo un bagaglio di esperienza prezioso per un giocatore della sua età.

Il Genoa, sotto la guida di Alberto Gilardino, ex attaccante e campione del mondo nel 2006, accoglie un rinforzo importante per il proprio reparto offensivo. Colombo potrà trovare al Grifone lo spazio e la continuità necessari per esprimere appieno il suo potenziale. La formula del prestito con obbligo condizionato dimostra che il club ligure crede nelle qualità del giocatore e nel suo contributo alla squadra, con la possibilità di acquisirne la proprietà definitiva in futuro.

Per il Milan, attualmente allenato da Massimiliano Allegri, il prestito di Colombo è una mossa strategica. Nonostante il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, la folta concorrenza nel reparto avanzato del club meneghino renderebbe difficile garantire a Colombo un minutaggio significativo. Cederlo a una squadra di Serie A come il Genoa, dove potrà essere un protagonista, è la soluzione ideale per monitorarne la crescita e valutarne il futuro rientro al Diavolo con maggiore esperienza e maturità.

La sesta tappa del percorso di Colombo lontano da Milanello rappresenta un’opportunità cruciale per la sua carriera. L’attaccante avrà la possibilità di misurarsi ancora una volta con il calcio di Serie A, dimostrando il suo valore e provando a conquistare definitivamente la fiducia del Genoa. I tifosi del Grifone e del Milan seguiranno con interesse le sue prestazioni, sperando che questa esperienza possa consacrarlo nel panorama del calcio italiano.