Morata Como, il Galatasaray dice no: i turchi bloccano il trasferimento dell’attaccante spagnolo

Morata Como – Il Galatasaray fa muro nella trattativa. Il club di Fabregas da parte sua ha già trovato l’accordo con il Milan

Il futuro di Alvaro Morata si complica, almeno per il momento. Il Galatasaray ha ufficialmente rifiutato l’offerta del Como per l’attaccante spagnolo, attualmente in prestito dal Milan. A riportarlo è Marco Conterio di TuttoMercatoWeb, evidenziando come il club turco consideri Morata un elemento imprescindibile per la prossima stagione.

Morata, classe 1992, è un attaccante di caratura internazionale, con una vasta esperienza maturata nei massimi campionati europei. Le sue doti tecniche, la capacità di legare il gioco e il suo fiuto per il gol lo rendono un profilo di grande valore per qualsiasi squadra. Il Galatasaray lo vede come un titolare fisso e un punto di riferimento per l’attacco, motivo per cui non intende privarsi delle sue prestazioni. Questa decisione mette in stallo i piani del Como, che aveva riposto grandi speranze nel suo arrivo.

Il Como, guidato in panchina da Cesc Fabregas, l’ex fuoriclasse spagnolo e attuale tecnico dei lariani, aveva fatto passi importanti per assicurarsi il giocatore. La società ha infatti confermato di aver raggiunto un’intesa con il Milan per il trasferimento dello spagnolo. Questo significa che il Diavolo, proprietario del cartellino di Morata, aveva dato il via libera all’operazione. Tuttavia, l’ostacolo insormontabile, al momento, rimane il Galatasaray, che detiene il prestito e non ha intenzione di rescinderlo anticipatamente.

Per il Milan, la situazione di Morata è da monitorare attentamente. Se da un lato il club meneghino aveva trovato un accordo per la cessione, dall’altro il blocco da parte del club turco complica i piani per monetizzare l’attaccante e reinvestire le risorse. Il Diavolo resta alla finestra, in attesa di capire come si evolverà questo braccio di ferro tra il Como e il Galatasaray.

La volontà del giocatore di approdare al Como, anche per ricongiungersi con Fabregas, è un fattore importante, ma la decisione finale spetta al Galatasaray. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il club lariano riuscirà a trovare una nuova formula o a convincere i turchi a liberare Morata, altrimenti l’attaccante rimarrà in Turchia per un’altra stagione.