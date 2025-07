Calciomercato Milan, nuova super offerta per chiudere la pratica Doué: Tare all’assalto, il Salisburgo… Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa su Guela Doué. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il club rossonero ha alzato la propria offerta per l’esterno franco-ivoriano, arrivando a proporre ben 23 milioni di euro. Una cifra significativa, che testimonia la volontà del Diavolo di assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo. L’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, avrebbe individuato in Doué il profilo ideale per rafforzare la fascia e aggiungere dinamismo e qualità alla squadra.

Nonostante l’importante rilancio, il muro dello Strasburgo non ha ancora ceduto. Il club francese si mostra irremovibile, convinto del potenziale di crescita del classe 2002. La dirigenza dello Strasburgo è persuasa che Doué, con un’altra stagione alle spalle, possa aumentare ulteriormente il suo valore di mercato, arrivando a quotazioni ben superiori alla cifra offerta dal Milan. Questa convinzione rende la trattativa particolarmente complessa, mettendo alla prova la pazienza e le strategie del club di Via Aldo Rossi.

La perseveranza del Milan dimostra quanto il giocatore sia considerato un obiettivo primario. Le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua capacità di incidere su entrambe le fasi di gioco lo rendono un elemento estremamente interessante per il progetto rossonero. Tuttavia, la ferma posizione dello Strasburgo impone al Milan di valutare attentamente i prossimi passi. Sarà necessaria una nuova mossa, magari avvicinandosi alle richieste dei francesi, oppure il club dovrà considerare alternative per rinforzare il reparto. La finestra di mercato è ancora aperta, ma il tempo stringe per arrivare a una fumata bianca.