Jashari fa muro, vuole solo il Milan: prosegue il braccio di ferro. Le ultime sul centrocampista

Jashari spinge per andare al Milan: prosegue il braccio di ferro con il Club Brugge per il centrocampista

La telenovela di mercato tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari continua a tenere banco, ma la posizione del talentuoso centrocampista svizzero è ormai inequivocabile. Nonostante il braccio di ferro con il club belga, Jashari non molla di un centimetro: ha ribadito ai suoi agenti e alla società belga di volere solo il Milan. La sua determinazione è tale che, in questa stagione, ha saltato tutte le amichevoli e le prime gare ufficiali del Brugge, considerando ormai conclusa la sua avventura in Belgio.

Jashari, classe 2002, è un mediano moderno, apprezzato per la sua visione di gioco, la capacità di interdire e la grinta che mette in campo. Le sue qualità lo hanno reso un obiettivo primario per il Diavolo, che vede in lui un rinforzo ideale per la propria linea mediana, in grado di portare dinamismo e freschezza. Il suo desiderio di vestire la maglia rossonera è un fattore chiave che il Milan sta cercando di sfruttare per sbloccare una trattativa che si preannuncia complessa.

Il Club Brugge, dal canto suo, non intende cedere facilmente il suo gioiello. La fermezza del club belga sulla valutazione del giocatore ha finora impedito il raggiungimento di un accordo, nonostante le diverse offerte presentate dal Milan. Questa situazione di stallo, tuttavia, è ulteriormente complicata dalla chiara volontà del giocatore, che con il suo “sciopero” di fatto sta spingendo per il trasferimento a Milano. La sua assenza dalle partite ufficiali del Brugge è un segnale forte e inequivocabile della sua intenzione di cambiare aria.

Per il Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico toscano, assicurarsi Jashari è un passo importante per completare la rosa. La dirigenza del club meneghino sta lavorando a oltranza per trovare la quadra economica con il Club Brugge, cercando di accontentare le richieste del club belga senza sforare eccessivamente il budget. La determinazione di Jashari è un’arma in più per il Diavolo, che confida di poter presto annunciare l’arrivo del centrocampista.

Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire come si risolverà questo braccio di ferro. La volontà del giocatore è chiara, ma la resistenza del Club Brugge è altrettanto forte. I tifosi rossoneri sperano che la caparbietà di Ardon Jashari possa finalmente sbloccare l’affare e portarlo a San Siro.