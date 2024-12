Milan Stella Rossa, Fonseca ha individuato i due colpevoli! Loro due sul banco degli imputati, ecco cosa gli rimprovera il tecnico

Milan Stella Rossa, lo sfogo di Fonseca rivolto in particolar modo a Theo Hernandez e Fikayo Tomori: cosa gli imputa il tecnico

Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Enrico Currò, le acque agitate in casa Milan, nonostante la vittoria di ieri sera contro la Stella Rossa in Champions League, hanno due colpevoli precisi.

Fonseca è irritato con alcuni giocatori. Non fa nomi, ma non è difficile individuare almeno due colpevoli: Theo, prova anonima e cartellino giallo per non avere buttato fuori il secondo pallone, e Tomori, che si è fatto ammonire dalla panchina e sarà squalificato.