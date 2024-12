Ibrahimovic Milan, l’indiscrezione dopo la Stella Rossa lascia di stucco! Fonseca spiazzato, la ricostruzione

Ibrahimovic Milan, lo svedese ha lasciato San Siro prima dello sfogo ai microfoni di Paulo Fonseca: nessun confronto col tecnico

Spunta un clamoroso retroscena, svelato da calciomercato.com, sullo sfogo di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la sofferta vittoria contro la Stella Rossa:

PAROLE – «Riassumendo il Fonseca pensiero: il problema è questo, chi vuole capire capisca. E la società? Ad oggi resta in silenzio e, anzi, colpisce come il plenipotenziario Zlatan Ibrahimovic insieme a Moncada e Furlani abbiano scelto di lasciare il proprio posto sugli spalti prima che la gara finisse. Un segnale di distanza che va spiegato. Una vittoria così importante per il Milan in Champions League si sta trasformando in un autentico boomerang».