Bergamaschi lascia il Milan Women: contratto pronto con questa big di Serie A ULTIME

Bergamaschi lascia il Milan Women: contratto pronto con questa big di Serie A. Le ULTIME sulla rossonera

La Juventus Women è pronta a chiudere un altro colpo in entrata in vista della prossima sessione di calciomercato. Le bianconere sono infatti vicine all’acquisto dell’ormai ex Milan Women Valentina Bergamaschi, che andrà ad aiutare la rosa del neo mister Canzi.

La terzina 27enne arriverà a parametro zero dopo l’addio al Milan, club di cui è capitana. Per lei pronto un contratto fino all’estate del 2027.