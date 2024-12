MN24 – Allenamento Milan: nessun dirigente a Milanello, c’è la conferma. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, reduce dalla vittoria importantissima contro la Stella Rossa in Champions League, ha iniziato subito a preparare la partita contro il Genoa di domenica sera.

La squadra, infatti, questa mattina si è allenata. Come appreso dalla nostra redazione, però, nessun dirigente era presente a Milanello, nonostante lo sfogo recente di Fonseca. In attesa del report questo è per ora l’aggiornamento più importante della giornata.