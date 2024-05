De Zerbi Milan, Orlando non ha dubbi: «Fossi in lui ci penserei, ecco perché»

De Zerbi ha detto addio al Brighton. Orlando ha consigliato così l’allenatore accostato al Milan per il dopo Pioli

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando. Le parole e il consiglio a Roberto De Zerbi, accostato alla panchina del Milan, dopo l’addio al Brighton:

LE PAROLE – «Se fossi in lui non tornerei in Italia, ma se ti chiama il Milan…Il Milan è il Milan. Se ti garantiscono un certo tipo di mercato, credo che un pensiero lo faccia. Rescindere un contratto col Brighton credo che abbia fatto anche due conti. Con 2-3 innesti il Milan può competere in campionato e in Europa. Fossi in lui ci penserei, è un’opportunità troppo importante»