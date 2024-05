Zirkzee Milan: i rossoneri insistono per l’attaccante! Il RETROSCENA legato alla clausola, pronto l’assalto decisivo

Il calciomercato Milan insiste per Zirkzee. Il retroscena sulla clausola e il piano per battere la concorrenza

Il calciomercato Milan continua a studiare il colpo per il dopo Giroud. In tal senso in cima alla lista delle preferenze resta Zirkzee del Bologna. I rossoneri sono convinti dall’attaccante e sono pronti all’assalto decisivo anche per bruciare la concorrenza:

come riportato da Fabrizio Romano la clausola rescissoria resta la stessa riportata a dicembre: 40 milioni validi per tutti i club, non solo per il Bayern. Il Milan continua a lavorare sull’affare con contatti regolari in atto, in attesa dei prossimi passi: diversi club sono entusiasti.