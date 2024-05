Pagelle Milan Sampdoria Femminile: Asllani firma la vittoria, Babb decisiva

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 10 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Milan Sampdoria femminile

TOP: Asllani

FLOP: Ijeh

VOTI:

Babb 6 – non rischia mai nulla, attenta quando serve in uscita in presa. Decisiva nella ripresa ad evitare il gol del pari della Sampdoria

Guagni 6,5 – Propositiva in attacco, il Milan attacca molto dalla sua parte, ha il merito di servire l’assist per la doppietta di Asllani (71’Soffia 6)

Piga 6,5 sempre attenta in attacco e un pericolo sui calci piazzati offensivi delle rossonere

Fusetti 6 – giornata particolarmente emozionante per lei che ha scelto di dare l’addio al calcio. Qualche sbavatura forse dettata anche dall’emozione (71’Mesjasz 6)

Bergamaschi 6 – Il Milan spinge più a destra ma spesso è propositiva alzandosi quasi sulla linea d’attacco. I suoi cross sono spesso insidiosi

Cernoia 6 – gestisce molti palloni, l’unica pecca è che spesso arrivata al limite dell’area perde più di una volta l’occasione per tirare

Rubio Avila 6 – prova spesso le verticalizzazioni, le azioni che portano ai gol nascono dai suoi piedi

Dubcova 6,5 – lotta e combatte su tutti i palloni, solo un miracolo di Tampieri le nega il gol

Dompig 6,5 – Ha il merito di servire l’assist per il primo gol di Asllani, sempre pericolosa con la sua velocità

Ijeh 5,5 – ha pochi palloni giocabili, l’unica occasione che crea nel primo tempo è respinta con i piedi da Tampieri (46’ Marinelli 6)

Asllani 7,5 – Finalmente Kosovare protagonista come non la si vedeva da un po’, giocare contro la Sampdoria la esalta (87’ Arrigoni sv)