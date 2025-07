Mercato Milan, si intensifica la corsa per Archie Brown: sorpasso sul Fenerbahce nel mirino

Mercato Milan, intrigo Archie Brown! Furlani e Tare tentano il sorpasso sul Fenerbahce, ecco cosa serve per chiudere l’operazione

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con il Milan protagonista di un’intensa manovra per assicurarsi le prestazioni di Archie Brown, giovane talento che sta scuotendo l’asse tra Italia e Turchia. Contrariamente alle voci che lo davano già in procinto di volare a Istanbul, il difensore del Gent non si è mosso, nonostante un accordo apparentemente definito tra il club belga e il Fenerbahçe. Questa situazione, riportata con dovizia di particolari dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, evidenzia la forte determinazione del Milan nel voler strappare il giocatore ai turchi, in una vera e propria corsa contro il tempo.

Il Fenerbahçe aveva già raggiunto un’intesa di massima con il Gent per una cifra stimata tra i 7.5 e gli 8 milioni di euro, un importo considerevole per un giovane difensore. Tuttavia, il Milan è entrato prepotentemente in scena, dimostrando un interesse concreto e una ferma volontà di investire sul calciatore. La strategia del club rossonero è chiara: superare l’offerta turca e convincere il Gent a cedere il proprio gioiello alla squadra italiana.

La pressione esercitata dal Milan è palpabile e riflette la necessità di rinforzare la propria rosa con talenti promettenti che possano garantire un futuro solido al club. Archie Brown, con le sue qualità tecniche e il suo potenziale di crescita, rappresenta un profilo ideale per le ambizioni rossonere. La situazione attuale è di grande incertezza e suspense, con il Gent che, di fatto, sembra voler incentivare una vera e propria asta per il giocatore, cercando di ottenere il massimo ricavo dalla sua cessione.

Resta ora da vedere se il Milan sarà disposto ad alzare la propria offerta fino a superare le cifre già pattuite tra il Fenerbahçe e il Gent. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’esito di questa intricata trattativa. I tifosi milanisti sono con il fiato sospeso, sperando che la dirigenza possa chiudere un colpo di mercato che potrebbe rivelarsi fondamentale per la prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: portare Archie Brown a Milano e garantirsi un difensore di grande prospettiva, rafforzando ulteriormente un reparto che, in ottica campionato e coppe europee, necessita di nuove energie e nuovi innesti. Il mercato è un campo di battaglia, e il Milan è pronto a combattere per aggiudicarsi questa preziosa pedina.