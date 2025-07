Mercato Milan, fissato incontro col Chelsea per Nicolas Jackson: Tare e Furlani vogliono capire questa cosa

Mercato Milan, al ritorno del Chelsea dal Mondiale per Club i rossoneri incontreranno i Blues per parlare di Nicolas Jackson

Il Milan si prepara a infiammare il mercato estivo con la ricerca di un grande colpo in attacco. L’obiettivo è chiaro: affiancare un bomber di razza a Gimenez, per completare un reparto offensivo già promettente. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni di alto profilo, con Nicolas Jackson del Chelsea che emerge come una delle piste più concrete.

Il giovane attaccante senegalese, classe 2001, ha catturato l’attenzione del Milan, nonostante le recenti difficoltà con i Blues. Acquistato nel 2023 dal Villarreal per 37 milioni di euro, Jackson sembrava destinato a diventare un punto fermo del Chelsea. Tuttavia, la sua avventura a Londra è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante un discreto bottino di gol (30 in 81 presenze), la sua disciplina è finita sotto la lente d’ingrandimento. I due cartellini rossi rimediati in momenti cruciali della stagione, contro il Newcastle in Premier League e contro il Flamengo al Mondiale per Club, hanno minato la fiducia del Chelsea nei suoi confronti. La sua tendenza ad essere “troppo indisciplinato, soprattutto nei momenti chiave”, come sottolineato da Ramazzotti, ha spinto il tecnico Maresca a richiedere l’investimento su altri due numeri 9, ovvero i neo acquisti Delap e Joao Pedro.

Questa situazione ha messo Jackson con le valigie pronte, e il suo entourage è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione che sia di suo gradimento. Il Chelsea, dal canto suo, chiederà almeno 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Tuttavia, le mosse di mercato in entrata dei londinesi suggeriscono che Jackson sia ormai considerato fuori dal progetto.

Il Milan ha già manifestato un concreto interesse e la prossima settimana sono attesi i primi contatti diretti tra i dirigenti rossoneri e quelli inglesi, al loro ritorno dagli Stati Uniti. Il fatto di non avere fretta permette a Furlani e Tare di operare con maggiore flessibilità, tenendo aperte più piste per trovare l’affare alle migliori condizioni possibili.

Accanto a Nicolas Jackson, restano in corsa altri nomi di spicco. Dusan Vlahovic della Juventus continua a essere un’opzione di primissimo piano, così come il nigeriano Victor Boniface del Bayer Leverkusen, un profilo che ha impressionato in questa stagione. Più staccati, ma comunque monitorati, ci sono Patrik Schick, anch’egli in forza al Bayer Leverkusen, e Tolu Arokodare del Genk, quest’ultimo proposto alla dirigenza rossonera.

La caccia al nuovo bomber è ufficialmente aperta per il calciomercato Milan, che punta a rafforzare l’attacco con un giocatore in grado di fare la differenza e alzare ulteriormente il livello della squadra in vista della prossima stagione. Il mercato si preannuncia ricco di emozioni per i tifosi rossoneri.