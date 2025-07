Mercato Milan, Nicolas Jackson scala posizioni! Contatti serrati con gli agenti, il prezzo spaventa Tare

Mercato Milan, i rossoneri guardano anche in casa Chelsea per l’attacco della prossima stagione: c’è l’idea Nicolas Jackson

Il calciomercato estivo del Milan si sta infiammando, con la dirigenza rossonera impegnata su più fronti per rinforzare la rosa. Se da un lato il centrocampo sta prendendo forma con gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, e la speranza Ardon Jashari ancora viva, dall’altro emergono nuove e impellenti priorità: la ricerca di terzini, soprattutto a sinistra, e quella di un nuovo attaccante che possa complementare Gimenez.

Nicolas Jackson: Il Chelsea “Scarica” e il Milan Ci Pensa

La notizia che sta facendo più rumore in queste ore a Casa Milan riguarda l’attacco. Come riportato da fonti vicine alla dirigenza e confermato da diversi esperti di mercato, tra cui Gianluca Di Marzio, e ripreso da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, un nuovo nome di spicco è finito sul tavolo di via Aldo Rossi: Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese classe 2001, attualmente in forza al Chelsea, è diventato un obiettivo concreto per i rossoneri.

Jackson, ex Villarreal, era già stato nel mirino del Diavolo in passato e ora il suo profilo si affianca a quelli di Dusan Vlahovic e Victor Boniface, con Patrik Schick e Arokodare più distanti. Ma perché il Chelsea sarebbe pronto a privarsi di un giocatore così giovane e con margini di crescita? La risposta è chiara: i Blues hanno “scaricato” Jackson. L’arrivo di ben due nuovi numeri 9, Liam Delap e Joao Pedro, che tra l’altro gli hanno già soffiato il posto in questo Mondiale per Club, ha reso evidente la sua posizione non più centrale nel progetto londinese. Il calciatore si è spesso mostrato debole mentalmente nei momenti cruciali delle partite, un aspetto che non è passato inosservato alla dirigenza inglese. Il Chelsea, pur essendo disposto a cederlo, non lo farà a prezzo di saldo: la richiesta per il cartellino si aggira sui 45 milioni di euro. Il Milan ha già avuto un primo contatto informativo con l’intermediario del giocatore, sondando la fattibilità dell’operazione. L’interesse per Jackson testimonia la volontà del Milan di acquisire un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Gimenez, che possa offrire nuove soluzioni tattiche a mister Fonseca e garantire un elevato numero di gol.

Terzini, Urgenza a Sinistra: Brown e Gutierrez nel Mirino

Parallelamente alla ricerca del nuovo centravanti, il Milan si sta muovendo con decisione per rinforzare le fasce difensive. L’addio di Theo Hernandez all’Al-Hilal ha lasciato un vuoto importante sulla corsia sinistra, rendendo la ricerca di un nuovo terzino un’esigenza impellente. La Gazzetta dello Sport rivela che il Milan sta tentando di assicurarsi le prestazioni di Archie Brown, terzino sinistro inglese di appena 23 anni in forza al Gent. Dopo averlo inserito nella propria shortlist, la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con il club belga. Tuttavia, il Diavolo parte in svantaggio, poiché il Fenerbahce si è già mosso concretamente, trovando – secondo le indiscrezioni di Di Marzio – anche un accordo con il Gent. Per la Rosea, il club belga chiede 10 milioni di euro, mentre il Milan ha offerto una cifra leggermente inferiore. Nonostante il gradimento del calciatore per la destinazione Milan, la pista turca sembra al momento prevalere. In questo scenario, un’alternativa più costosa ma di grande interesse è Miguel Gutierrez del Girona, un nome che potrebbe tornare prepotentemente in auge.

Per quanto riguarda la fascia destra, il nome di Marc Pubill sta risalendo le gerarchie, ma l’obiettivo principale del Milan rimane Guela Doué, un profilo che la dirigenza milanista segue da tempo con grande attenzione. La sensazione è che il Milan voglia assicurarsi almeno un terzino per lato, per garantire ampiezza e profondità alla rosa e offrire alternative tattiche al tecnico.

Il mercato del Milan è quindi in piena ebollizione. Con la priorità di rinforzare le corsie laterali e trovare un nuovo attaccante di livello, la dirigenza rossonera si prepara a giorni caldi e ricchi di trattative per portare a Milanello i profili giusti e costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Riuscirà il Milan a superare la concorrenza per Jackson e a trovare i terzini desiderati? Solo le prossime settimane daranno una risposta definitiva a queste cruciali domande di mercato.