Mercato Milan, stallo totale per Jashari ma il calciatore avvisa il Brugge! Prossimi giorni decisivi

Mercato Milan, è in stallo totale la trattativa con il Brugge per Ardon Jashari ma il calciatore avvisa il Brugge: vuole solo i rossoneri

La trattativa per portare Ardon Jashari al calciomercato Milan si fa sempre più intricata, assumendo contorni che presto potrebbero diventare ingestibili. Le dichiarazioni filtrate ieri mattina dalla dirigenza del Club Brugge hanno gettato una pesante ombra sulle possibilità del club rossonero di chiudere l’affare con la società belga. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la trattativa ha subito una brusca frenata, con il quotidiano che titola: “Diavolo gelato, il Bruges fa muro. La trattativa subisce una battuta d’arresto“.

In sostanza, i dirigenti belgi hanno ribadito con fermezza la loro intenzione di trattenere Jashari, pur ammettendo che il giocatore stesso aveva espresso il desiderio di trasferirsi al Milan e starebbe continuando a insistere su questa possibilità. Il sottotitolo del CorSport evidenzia in modo chiaro la volontà dello svizzero, già nota da tempo: “Rifiutata anche l’ultima proposta. L’ad Madou: ‘Nessuna offerta’. Il giocatore si impunta: solo il Milan“.

La situazione è delicata e il giocatore si trova in una posizione difficile. Si parla di un Jashari estremamente deluso dall’attuale piega degli eventi e determinato a forzare ulteriormente la mano con il Club Brugge. La sua volontà di vestire la maglia rossonera è un fattore chiave che potrebbe ancora ribaltare la situazione, nonostante la fermezza della società belga.

Il Milan, dal canto suo, non intende farsi trovare impreparato di fronte a un eventuale fallimento della trattativa per Jashari. I dirigenti rossoneri stanno già valutando altri obiettivi per il centrocampo, al fine di tutelarsi e assicurare al tecnico un rinforzo di qualità. Tra i nomi ripresi in considerazione c’è quello di Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Ieri, gli agenti del giovane spagnolo avrebbero avuto un incontro con la dirigenza del Valencia, segno di un interessamento concreto da parte del Milan.

La strategia rossonera è chiara: non puntare tutto su un solo nome, ma avere alternative valide pronte a subentrare. Questo approccio è fondamentale in un mercato estivo sempre più competitivo e in cui le trattative possono cambiare rapidamente. La vicenda Jashari è un esempio lampante di quanto le dinamiche tra club e la volontà dei giocatori possano influenzare l’esito di un affare.

I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che la volontà di Jashari possa alla fine prevalere e che il talentuoso centrocampista possa unirsi alla squadra di Stefano Pioli. Nel frattempo, il Milan continua a lavorare sottotraccia, consapevole che il tempo stringe e che la costruzione di una squadra competitiva passa anche dalla rapidità e dalla efficacia nelle operazioni di mercato. La sessione estiva si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena, con il Milan pronto a giocare le sue carte per rafforzare la rosa e puntare a nuovi successi.