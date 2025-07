Calciomercato Milan, Tare raccoglie l’assist e prepara il rilancio! Offerta pronta ad essere inviata

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole fare leva sulla volontà di Guela Doué per alzare l’offerta allo Strasburgo e portarlo a Milanello

La finestra di calciomercato è in pieno fermento e il calciomercato Milan si conferma tra i club più attivi nella ricerca di rinforzi mirati. Non è certo una novità l’interesse rossonero per Guela Doué, il giovane e promettente terzino destro dello Strasburgo. Quella che, invece, emerge con forza come una novità sostanziale è la reciprocità di questo desiderio: Guela Doué stesso sta spingendo con decisione per vestire la maglia del Diavolo.

La notizia, riportata in diretta su Sky Sport 24 da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, ha acceso ulteriormente i riflettori su questa trattativa. Il talentuoso terzino franco-ivoriano, fratello di Desirée Doué, stella emergente del PSG, avrebbe chiarito la sua ferma volontà di trasferirsi al Milan al suo attuale allenatore allo Strasburgo, Liam Rosenoir. Questo pressing del giocatore è un fattore cruciale che potrebbe sbloccare una negoziazione che si preannuncia intensa.

Al momento, il club francese, consapevole del valore del suo gioiello e della qualità delle sue prestazioni, ha eretto un muro invalicabile di fronte alla prima offerta rossonera, che si aggirava sui 15 milioni di euro. Una cifra considerata evidentemente insufficiente per lasciar partire un elemento chiave del proprio scacchiere. Tuttavia, il Milan non intende demordere.

Secondo quanto sempre riportato da Di Marzio, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, sarebbe già al lavoro per preparare un’offerta rialzata per Doué. La strategia del Milan è chiara: la squadra necessita urgentemente di rinforzi sulle fasce difensive. L’addio di Kyle Walker, unito al probabile addio di Emerson Royal, ha creato un vuoto significativo sulla corsia di destra che deve essere colmato con un profilo di alto livello e con ampi margini di crescita.

Ma non è solo la fascia destra a preoccupare la dirigenza rossonera. Il Milan è attivamente alla ricerca anche di un omologo sulla sinistra, specialmente dopo il commiato di Theo Hernandez, che dopo sei anni trascorsi a Milanello ha deciso di intraprendere una nuova avventura. La doppia esigenza di rinforzare entrambe le corsie laterali rende la trattativa per Guela Doué ancora più prioritaria per il Milan, che vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

L’insistenza del giocatore e la determinazione del Milan lasciano presagire che la saga di Guela Doué sia ancora lontana dalla conclusione, ma le premesse per un esito positivo sembrano esserci tutte. I tifosi rossoneri possono continuare a sperare in un nuovo innesto di qualità per la difesa, un terzino moderno e con grandi potenzialità che possa contribuire a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.