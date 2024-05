Compleanno Comandini, il messaggio d’auguri social del Milan per i suoi 47 anni – FOTO

Compleanno Comandini, il messaggio d’auguri social del Milan per i suoi 47 anni. La dedica del club all’ex attaccante – FOTO

Giorno di festa in casa Milan per il compleanno di Gianni Comandini. L’ex attaccante rossonero, che tutti i tifosi milanisti ricorderanno soprattutto per la doppietta realizzata nel famosissimo derby vinto per 0 a 6 contro l’Inter nel 2001, compie 47 anni. Anche il club rossonero ha voluto rendere omaggio all’ex centravanti.

IL MESSAGGIO – «I nostri migliori auguri, Gianni!».