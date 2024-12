Milan Juve Primavera 1-2: Sala non basta, rossoneri sconfitti davanti a Ibrahimovic. Il tabellino e il resoconto della partita

Il Milan Primavera è stato sconfitto in casa per 1-2 dalla Juve Primavera. A sbloccare il match è stato il gol di Pugno all’11’ a tu per tu con il portiere Colzani dopo un errore in uscita dei rossoneri. Il pareggio del Milan Primavera lo ha firmato Sala al 59′, bravo a capitalizzare una bella azione. La rete del definitivo arriva al 79′ con Di Biase che, dopo un rimpallo, è lesto a mettere in rete.

Ad assistere alla partita c’era anche Ibrahimovic, ex Juve e attuale dirigente del Milan, il cui figlio ha giocato titolare nella Primavera rossonera.

Reti: 11′ Pugno (J), 59′ Sala (M), 79′ Di Biase (J)

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Eletu, Sala, Comotti; Perrucci, Scotti, Ibrahimovic. A disp: Longoni, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Gualdi, Lamorte, Perina, Colombo, Albè, Siman. All. Guidi

JUVENTUS (4-4-2): Zelezny; Ventre, Montero, Martinez, Pagnucco; Biliboc, Boufandar, Mazur, Finocchiaro; Vacca, Pugno. A disp: Radu, Nisci, Verde, Di Biase, Scienza, Florea, Keutgen, Bellino, Rizzo, Merola, Lopez. All. Magnanelli

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino