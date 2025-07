Calciomercato Milan: primi contatti per Pervis Estupinan del Brighton, nuova pista per la fascia sinistra. Offerta in arrivo?

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno avviato i primi contatti con il Bighton per Estupinan, terzino sinistro

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con la dirigenza rossonera attivamente impegnata nella ricerca di rinforzi mirati per la prossima stagione. Tra le posizioni su cui il club di Via Aldo Rossi intende intervenire con decisione, spicca indubbiamente quella del terzino sinistro, un ruolo chiave per il modulo e la filosofia di gioco del Milan. Nelle ultime ore, è emersa una novità significativa che sta animando le discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi, come rivelato da Matteo Moretto in un recente aggiornamento pubblicato sul seguitissimo canale YouTube di Fabrizio Romano, una delle voci più autorevoli del mercato calcistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Moretto, ci sarebbero stati dei primissimi contatti tra il Milan e il Brighton & Hove Albion per Pervis Estupiñán, il talentuoso difensore ecuadoriano classe 1998. Questa indiscrezione apre uno scenario intrigante per il futuro della fascia sinistra rossonera. Non si tratta ancora di una trattativa avanzata o di negoziati in fase conclusiva; l’iniziativa del Milan è piuttosto un sondaggio esplorativo, volto a comprendere la fattibilità di un eventuale trasferimento del giocatore sudamericano. L’obiettivo è chiaro: capire le condizioni economiche e le volontà del club inglese riguardo a una possibile cessione del loro laterale.

Pervis Estupiñán non è un nome nuovo nel panorama calcistico europeo. Prima di approdare in Premier League con il Brighton, il difensore ha maturato un’importante esperienza nella Liga spagnola, in particolare con la maglia del Villarreal, dove ha dimostrato qualità tecniche e fisiche notevoli. La sua dinamicità, la capacità di spinta sulla fascia e la buona fase difensiva lo rendono un profilo particolarmente appetibile per molte squadre di alto livello. La sua esperienza internazionale, sia a livello di club che con la Nazionale dell’Ecuador, aggiunge valore al suo curriculum, rendendolo un elemento potenzialmente pronto per affrontare le sfide del campionato italiano e della Champions League.

L’interesse del Milan per Estupiñán riflette la volontà del club di investire su giovani talenti con già una solida esperienza alle spalle, in linea con la strategia di mercato adottata nelle ultime sessioni. La ricerca di un terzino sinistro di alto profilo è una priorità, e il nome di Estupiñán si aggiunge a una lista di potenziali obiettivi che il direttore sportivo e il suo team stanno attentamente valutando. Sarà cruciale vedere se questi primi approcci si trasformeranno in una trattativa concreta e ben avviata. Il calciomercato è notoriamente imprevedibile, e le dinamiche possono cambiare rapidamente. I tifosi del Milan attendono con ansia ulteriori sviluppi su questa interessante pista, sperando che il club possa assicurarsi un rinforzo di qualità per la fascia sinistra.