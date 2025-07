Mercato Milan, Tare accelera! Missione terzino sinistro nel vivo, contatti in Premier League

Mercato Milan, Igli Tare è pronto ad accelerare per quanto riguarda il ruolo del terzino sinistro: primi contatti per Estupinan

Il calciomercato Milan, sotto l’attenta guida del suo neo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra intenzionato a muoversi in maniera significativa sul mercato, con un forte focus sul rafforzamento della linea difensiva. Notizie esclusive dall’esperto di mercato Matteo Moretto rivelano che i rossoneri hanno avviato contatti diretti con il Brighton & Hove Albion per il loro dinamico terzino sinistro, Pervis Estupiñán. Questo sviluppo suggerisce una chiara intenzione del club milanese di fornire al futuro tecnico Massimiliano Allegri gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli.

Il 27enne nazionale ecuadoriano è stato un interprete di spicco per il Brighton, dimostrando sia la sua solidità difensiva che i suoi potenti contributi in attacco. La sua velocità, resistenza e capacità di effettuare cross pericolosi lo rendono ideale per il calcio moderno e proprio il tipo di giocatore che potrebbe eccellere nello schema tattico di Allegri. La ricerca di Estupiñán da parte del Milan segnala il desiderio di migliorare le opzioni a disposizione sulla fascia sinistra, una posizione cruciale sia per la stabilità difensiva che per creare ampiezza in attacco.

Secondo Moretto, queste interazioni iniziali tra i club sono principalmente incentrate sulla valutazione della fattibilità economica dell’operazione. Questo è un primo passo standard ma fondamentale in qualsiasi trasferimento importante, poiché entrambe le parti cercano di comprendere i parametri finanziari necessari per completare un affare. Il Brighton, noto per le sue abilità nei trasferimenti, richiederà senza dubbio una commissione significativa per uno dei suoi elementi chiave, specialmente data l’età e lo stato contrattuale di Estupiñán. Tuttavia, la disponibilità del Milan a impegnarsi in queste discussioni dirette indica un serio impegno ad assicurarsi i suoi servizi.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo ha chiaramente infuso nuovo slancio nella strategia di mercato del Milan. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico italiano, è rinomato per la sua capacità di identificare talenti e negoziare affari complessi. Il suo immediato focus su un giocatore del calibro di Estupiñán sottolinea la sua ambizione di costruire una squadra forte e competitiva per la prossima stagione. La decisione di puntare su un giocatore come Estupiñán, che è nel pieno della sua carriera, si allinea perfettamente con gli obiettivi del club di raggiungere sia il successo immediato che la stabilità a lungo termine.

Per Massimiliano Allegri, che secondo quanto riportato dovrebbe tornare sulla panchina del Milan, il potenziale arrivo di Pervis Estupiñán sarebbe un incentivo significativo. L’approccio tattico di Allegri si basa spesso su terzini robusti che possono contribuire in entrambe le fasi di gioco. La versatilità e le prestazioni costanti di Estupiñán in Premier League suggeriscono che possiede gli attributi per integrarsi senza problemi nel sistema di Allegri e fornire una solida soluzione sulla fascia sinistra. La prospettiva di avere un giocatore con il motore e la propensione offensiva di Estupiñán potrebbe sbloccare nuove possibilità tattiche per i rossoneri.

Le prossime settimane saranno cruciali mentre Milan e Brighton proseguiranno le loro discussioni. I tifosi attenderanno con ansia ulteriori aggiornamenti su questo trasferimento potenzialmente epocale. In caso di successo, l’acquisizione di Pervis Estupiñán non solo rafforzerebbe la rosa del Milan, ma invierebbe anche un chiaro messaggio di intenti ai loro rivali in Serie A e in Europa. I contatti riportati, come rivelato in esclusiva da Matteo Moretto, suggeriscono che il Milan è pronto a fare una dichiarazione audace nella finestra di mercato estiva.