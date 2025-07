MN24 – Terracciano Milan, il portiere è da poco arrivato a Milanello: c’è attesa per l’ufficialità

Terracciano Milan, il nuovo acquisto rossonero e vice-Maignan è da pochi minuti arrivato a Milanello: attesa per l’ufficialità

Dopo l’attesa ufficialità della firma avvenuta ieri e in attesa del comunicato, Pietro Terracciano ha finalmente varcato oggi i cancelli di Milanello, segnando l’inizio della sua avventura in rossonero. L’ex portiere della Fiorentina è arrivato al centro sportivo per il pranzo, pronto a immergersi nel suo primo allenamento pomeridiano sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. Terracciano, che indosserà la prestigiosa maglia numero 1, prenderà il posto di Marco Sportiello come vice di Mike Maignan, un ruolo cruciale per le ambizioni del Diavolo in vista della prossima stagione.

Il suo arrivo non è solo un cambio nella rosa, ma rappresenta un tassello importante nella strategia del Milan per consolidare la propria porta. Il club ha puntato su un portiere di esperienza e affidabilità, caratteristiche che Terracciano ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera. Il suo passato in Serie A, Coppa Italia e competizioni europee testimonia una solidità che sarà fondamentale per supportare Maignan e garantire sicurezza tra i pali.

Un Viaggio Ricco di Numeri: La Carriera di Terracciano Sotto la Lente

I numeri di Pietro Terracciano parlano chiaro e offrono uno spaccato della sua carriera, evidenziando la sua consistenza e la sua capacità di mantenere la porta inviolata in diverse occasioni. Secondo quanto riportato da Milannews24, il portiere campano ha collezionato ben 120 presenze in Serie A, per un totale di 10.686 minuti giocati. In queste partite, ha subito 144 reti, ma ha anche dimostrato la sua bravura mantenendo la porta inviolata in 31 occasioni, un dato che sottolinea la sua solidità difensiva.

Ma la sua esperienza non si limita al campionato. In Coppa Italia, Terracciano ha disputato 25 partite, incassando 31 gol e registrando 8 clean sheet. Le competizioni europee, palcoscenici di altissimo livello, lo hanno visto protagonista in 28 occasioni, dove ha subito 32 reti e si è distinto per ben 9 sfide senza subire gol. Questi dati evidenziano la sua capacità di adattarsi a diversi contesti e di performare anche sotto pressione internazionale.

Un aspetto particolarmente interessante delle sue statistiche riguarda i calci di rigore. Su 45 penalty affrontati, Terracciano ne ha parati ben quattro, tutti indossando la maglia viola della Fiorentina. Questa abilità, spesso determinante nei momenti cruciali di una partita, aggiunge un ulteriore valore al suo profilo e potrebbe rivelarsi preziosa per il Milan in futuro.

Il Milan e Terracciano: Un Incontro con la Storia

Il Milan ha incrociato il cammino di Terracciano per 8 volte da avversario, con un bilancio che ora, con il suo arrivo, assume un significato diverso. In queste sfide, il Diavolo ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, subendo un totale di 13 reti. Ora, queste statistiche diventeranno parte della storia del club e un punto di partenza per una nuova collaborazione.

Sabato, Terracciano volerà con il resto della squadra per raggiungere Singapore, la prima tappa della tournée asiatica e australiana del Milan. Sarà un’occasione cruciale per integrarsi con i nuovi compagni, assimilare le tattiche di Allegri e prepararsi al meglio per una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide su più fronti. L’arrivo di Terracciano non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale delle ambizioni del Milan, pronto a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.