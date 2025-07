Terracciano Milan, svelato il numero del nuovo vice Maignan! Oggi l’ufficialità

Terracciano Milan, il nuovo vice Maignan indosserà la maglia numero 1: nella giornata di oggi prevista l’ufficialità

Milano si prepara ad accogliere un nuovo tassello fondamentale nella sua rosa. Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha ufficialmente concluso l’operazione che porterà Pietro Terracciano a vestire la maglia rossonera. L’ormai ex portiere della Fiorentina ha siglato nella giornata di ieri un contratto biennale con il club di Via Aldo Rossi, e l’ufficialità è attesa in queste ore. Questo acquisto rappresenta un significativo passo per il Diavolo, che rinforza il reparto portieri in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Terracciano, classe 1990, è stato fortemente voluto dalla dirigenza rossonera per sostituire Marco Sportiello, che lascerà il Milan. La sua esperienza e affidabilità, dimostrate nelle stagioni trascorse in Serie A con la maglia viola, lo rendono il profilo ideale per affiancare il titolarissimo Mike Maignan. La scelta di un portiere esperto come vice-Maignan sottolinea la volontà del Milan di avere una seconda linea di qualità, capace di garantire sicurezza e prestazioni di alto livello in caso di necessità. Si tratta di un investimento mirato a mantenere alta la competitività in un ruolo chiave.

Secondo le informazioni fornite da Tuttosport, Pietro Terracciano ha trascorso la giornata di ieri presso la sede del Milan, Casa Milan, dove ha apposto la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime due stagioni. Un passaggio formale ma cruciale che precede l’annuncio ufficiale, atteso con grande trepidazione dai tifosi. L’intesa era già stata raggiunta da tempo tra le parti, e le ultime formalità burocratiche sono state definite rapidamente, a testimonianza della volontà reciproca di chiudere l’affare.

Un dettaglio non da poco è la scelta del numero di maglia: Pietro Terracciano indosserà la maglia numero 1. Una decisione che, pur non indicando automaticamente un ruolo da titolare, è sicuramente simbolica e denota la fiducia riposta in lui dal club. Sarà un onore e, al contempo, una responsabilità per il portiere toscano, che avrà il compito di rappresentare una parte fondamentale della storia rossonera.

Il neo-acquisto rossonero non perderà tempo per integrarsi con i suoi nuovi compagni. È infatti previsto che sabato Terracciano sarà già a bordo del volo che condurrà il gruppo milanista a Singapore per la tournée estiva. Questo permetterà al portiere di iniziare immediatamente a lavorare con il resto della squadra, familiarizzare con i nuovi schemi e il metodo di lavoro del tecnico. La fase di preparazione estiva è cruciale per l’amalgama del gruppo e l’inserimento dei nuovi acquisti, e la presenza immediata di Terracciano è un segnale positivo di pronta integrazione.

L’operazione Terracciano si inserisce in una strategia più ampia del Milan per costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. La solidità difensiva, che parte proprio dal portiere, è un pilastro fondamentale per le ambizioni del club. I tifosi rossoneri possono ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo, sapendo che la porta è in mani sicure. L’attesa per l’annuncio ufficiale è quasi finita, e presto Pietro Terracciano sarà a tutti gli effetti un nuovo pilastro del Milan.