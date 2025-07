Calciomercato Milan, Tare pesca in Belgio! Contatti concreti, può arrivare lui a sorpresa

Calciomercato Milan, Igli Tare non molla Arokodare per il ruolo di attaccante in vista della prossima stagione: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è attivamente impegnato sul mercato per rinforzare il proprio attacco, con la ricerca di un centravanti che monopolizza le attenzioni. Mentre il sogno di portare a San Siro Dusan Vlahovic della Juventus rimane vivo, i dirigenti rossoneri stanno valutando diverse alternative per completare il reparto offensivo. L’obiettivo è chiaro: affiancare o eventualmente sostituire il messicano Santiago Gimenez, arrivato lo scorso inverno dal Feyenoord.

Gli Occhi su Tolu Arokodare: Il “Gigante” Nigeriano dal Genk

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe seguendo con interesse il profilo di Tolu Arokodare. Si tratta di un imponente centravanti nigeriano, alto ben 197 centimetri, attualmente in forza al Genk, club belga con cui ha un contratto fino a giugno 2027.

Arokodare è approdato al Genk nel mercato invernale del 2023 dall’Amiens per una cifra di 5 milioni di euro. Da allora, il suo rendimento è stato notevole, con 40 gol segnati in 108 presenze, un bottino che ha fatto lievitare la sua valutazione di mercato a quattro o cinque volte tanto il prezzo d’acquisto iniziale. La sua stazza fisica e la sua capacità realizzativa lo rendono un profilo intrigante per il Milan, alla ricerca di un attaccante con caratteristiche ben definite.

Non Solo Arokodare: Le Altre Alternative in Valutazione

La lista dei potenziali rinforzi per l’attacco del Milan è lunga e comprende nomi di peso. Il club ha infatti sondato il terreno per Victor Boniface, un altro attaccante nigeriano in forza al Bayer Leverkusen, e per il senegalese Nicolas Jackson del Chelsea. Entrambi i giocatori, tuttavia, presentano valutazioni di mercato decisamente più elevate, con richieste che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro.

Meno costoso, ma altrettanto interessante, è il profilo dello svizzero Breel Embolo del Monaco. Nonostante le valutazioni elevate di alcuni obiettivi, il Milan non perde di vista il sogno Darwin Nunez, l’uruguaiano del Liverpool. Nunez, che in passato era stato un obiettivo del Napoli (che ha poi virato su Lorenzo Lucca dell’Udinese), è ora nel mirino del club saudita dell’Al-Hilal, allenato dall’ex interista Simone Inzaghi, rendendo la competizione per il suo acquisto particolarmente agguerrita.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a un bivio nel mercato degli attaccanti. Da una parte, la fascinazione per Vlahovic e il sogno Nunez rappresentano le punte di diamante delle aspirazioni rossonere. Dall’altra, la pista Arokodare, unita alle alternative come Boniface, Jackson ed Embolo, dimostra la volontà del club di esplorare soluzioni diverse e potenzialmente più sostenibili economicamente. La scelta finale tra questi sei nomi delineerà il futuro dell’attacco milanista, fornendo un concorrente di livello al già presente Santiago Gimenez. La sessione estiva del mercato si preannuncia bollente per i colori rossoneri.

