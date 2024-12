Mercato Milan, missione Santiago Gimenez: Moncada accelera, serve questa cifra per portarlo a Milanello

Mercato Milan, Santiago Gimenez resta il primo nome per l’attacco in vista della prossima stagione: contatti sempre più fitti

Come riportato da calciomercato.com, Santiago Gimenez resta il primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il reparto d’attacco:

PAROLE – «La scorsa estate, prima di definire l’acquisto in prestito secco di Abraham, il Milan aveva provato il colpo Gimenez proprio in prossimità del gong finale ma il poco tempo a disposizione e le richieste elevate del Feyenoord avevano fatto sfumare questa idea di Moncada. D’altronde il Nottingham Forest si era visto rifiutare un’offerta vicina ai 40 milioni di euro perché il club di Rotterdam ne voleva 50. Ora Santi è tornato e manda messaggi al Milan, i contatti con il papà agente sono rimasti costanti nel corso delle ultime settimane. Piace, molto, a Fonseca e resta così un obiettivo in vista della prossima estate. I messaggi sono arrivati in quel di casa Milan, Gimenez continua a fare gol a grappoli».