Milan Genoa, non solo Liberali e Jimenez: altri 3 giovani andranno in panchina. Ultime sulle scelte di Fonseca per la partita

Liberali e Jimenez con ogni probabilità partiranno titolari in Milan Genoa sostituendo rispettivamente Pulisic nel ruolo di trequartista e Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Ma non saranno gli unici giovani a disposizione di Fonseca per la partita di stasera.

In panchina contro il Genoa, infatti, andranno altri 3 ragazzi provenienti dal Milan Futuro: si tratta di Bartesaghi, Camarda e Vos.