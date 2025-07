Calciomercato Milan, l’annuncio di Allegri non lascia scampo: partiranno in estate

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri in conferenza stampa conferma in maniera implicita la partenza di tre giocatori

La prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri da nuovo tecnico del Milan, tenutasi ieri, lunedì 7 luglio, ha offerto spunti importanti sulle strategie e le possibili rivoluzioni in casa rossonera. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina del Diavolo per la sua seconda avventura, ha delineato i primi contorni della sua visione tattica e, involontariamente, ha fornito indizi cruciali sul futuro di alcuni calciatori.

Analizzando la parte dedicata al centrocampo, un reparto fondamentale per il gioco di Allegri, è emerso un dettaglio significativo: il tecnico non ha nominato Yacine Adli, fantasista franco-algerino che ha avuto alti e bassi nella sua esperienza milanista;Ismaël Bennacer, il metronomo algerino spesso frenato dagli infortuni ma pedina preziosa a centrocampo; e Tommaso Pobega, il mediano italiano cresciuto nel vivaio rossonero e rientrato dai vari prestiti. L’assenza dei loro nomi nel discorso di Allegri, seppur non una dichiarazione esplicita, è stata interpretata da molti come un segnale inequivocabile.

Secondo le prime indiscrezioni e le analisi degli addetti ai lavori, i tre centrocampisti sarebbero destinati a lasciare il club meneghino nel corso di questa finestra di mercato estiva. Questa potenziale epurazione del reparto centrale suggerisce una chiara intenzione del tecnico di modellare la mediana a sua immagine e somiglianza, inserendo profili più funzionali alle sue idee di gioco. L’arrivo di Allegri, noto per la sua pragmatica gestione del centrocampo, potrebbe portare a una ridefinizione delle gerarchie e a un ringiovanimento del reparto.

Per Adli, Bennacer e Pobega, dunque, si prospettano nuove avventure. Le loro possibili partenze libererebbero spazio e risorse economiche per il Milan per puntare su nuovi innesti, magari con caratteristiche diverse o più adatte al modulo che Allegri intende adottare. Il mercato del Diavolo si preannuncia quindi dinamico, con il tecnico che sembra intenzionato a plasmare la squadra fin dalle fondamenta, partendo proprio dal cuore del gioco. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di questi tre calciatori e per scoprire i nuovi volti che andranno a comporre il centrocampo rossonero.