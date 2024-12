Bologna Fiorentina 1-0: Italiano vince contro la sua ex squadra e scavalca momentaneamente il Milan: ecco il racconto della gara

Termina Bologna Fiorentina giocatasi nel pomeriggio di Serie A insieme a Parma Verona. Vittoria per 1-0, di misura, per la squadra di Vincenzo Italiano che supera momentaneamente in classifica proprio il Milan.

Una partita giocata lungo l’onda dell’equilibrio fino al gol di Odgaard che sblocca la gara per i padroni di casa e realizza una rete decisiva e importantissimi ai fini dell’obiettivo Europa dei rossoblu.