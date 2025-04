D’Amico Milan, Furlani fissa l’incontro! Pronta l’offerta formale, tutti gli aggiornamenti

D’Amico Milan, Giorgio Furlani ha fissato l’incontro per presentare l’offerta formale all’attuale dirigente dell’Atalanta. Gli aggiornamenti

Clamorosa indiscrezione in casa Milan per quanto riguarda la carica di nuovo direttore sportivo del club rossonero dopo la fumata nera con Fabio Paratici.

Secondo tuttoatalanta, nei prossimi giorni previsto incontro ufficiale tra Furlani e D’Amico per cercare di definire la proposta rossonera per il dirigente dell’Atalanta che al momento rappresenterebbe la prima scelta assoluta dello stesso Furlani come futuro d.s. per il Milan. Prossimi giorni decisivi.