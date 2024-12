Parma Verona 2-3: Zanetti salva la panchina e espugna il Tardini: il resoconto della partita di campionato

Parma Verona termina in festa per gli ospiti Serie A. Dopo le tante polemiche in settimana per la posizione di Zanetti nella panchina dell’Hellas, è arrivata in campo la risposta che ci si aspettava.

Coppola apre le danzi dopo appena quattro minuti. Il pareggio dei padroni di casa arriva con Sohm, prima di assistere al ritorno in vantaggio del Verona con le reti di Sarr e Mosquera. Ancora Sohm per il secondo gol del Parma.