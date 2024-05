Abate dopo Torino Milan Primavera: «I ragazzi hanno scritto una pagina di storia! È un gruppo incredibile». Le parole dell’allenatore

Mister Abate ha parlato a MilanTv dopo il pareggio per 3-3 del Milan Primavera contro il Torino che ha permesso ai rossoneri di strappare l’accesso per i play-off.

SULLA PARTITA – «Non bastano le parole, alleno un gruppo incredibile con un cuore enorme. Ci siamo legati tantissimo, abbiamo fatto una partita contro una squadra difficilissima. Hanno fatto una partita molto intelligente, sapevamo che erano loro che dovevano mettere il naso. Un orgoglio essere la squadra più giovane con la Juve ed esserci qualificati, abbiamo avuto il cuore di difenderci. L’impatto fisico era diverso, loro erano pronti maggiormente a livello fisico».

SULLA QUALIFICAZIONE – «La qualificazione mi riempo d’orgoglio, arriva con un percorso di crescita positivo dopo una finale europea. Era già da 10 anni che non si centrava l’obiettivo dei play-off. Oggi devo fare i complimenti ai due difensori centrali, soprattutto a Simic che ha vissutto dei momenti un po’ particolari. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e perso alcuni giocatori con il portiere che si allena con un problema al ginocchio. Sala, Camarda non ci saranno perché andranno ai campionati nazionali, non è semplice ma siamo rimasti in piedi con orgoglio e qualità. Dobbiamo recuperare energia e poi andremo a giocarci a Firenze tutto ma oggi i ragazzi hanno scritto una pagina di storia».