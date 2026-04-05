Mercato Milan, Vocalelli indica l’attaccante giusto per i rossoneri: «Lukaku sarebbe il profilo ideale. Sono suggestioni, anche se…»

Mercato Milan, Vocalli, su La Gazzetta dello Sport, inserisce Lukaku fra i possibili nomi per l’attacco rossonero: le parole

Napoli-Milan, sfida clou della 31^ giornata, stabilirà chi potrà realmente infastidire l’Inter fino al termine del campionato. Tuttavia, secondo il giornalista Alessandro Vocalelli, la vera differenza tra le due squadre risiede nella gestione del reparto offensivo. Se il Napoli ha investito massicciamente, il Milan si ritrova ancora a gestire «l’eterno problema del centravanti», costringendo Massimiliano Allegri a soluzioni d’emergenza.

Mercato Milan, la provocazione di mercato: Romelu Lukaku in rossonero?

L’analisi di Vocalelli su La Gazzetta dello Sport evidenzia come il club partenopeo abbia speso ben 110 milioni di euro tra Lucca, Højlund e Giovane. Al contrario, il Milan ha tentato invano colpi last-minute come Dovbyk, adattando poi Pulisic e Leão a causa dell’infortunio di Giménez. Nemmeno l’arrivo di Füllkrug a gennaio ha risolto l’equivoco tattico. Da qui nasce l’idea: puntare su Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani azzurri.

Le dichiarazioni di Vocalelli tracciano il profilo perfetto per il futuro: «E pensare che un centravanti così, finalmente guarito dai tanti acciacchi di questa stagione, rappresenterebbe forse l’identikit ideale per il Milan del prossimo anno. Esperto, ma non vecchio con i suoi 33 anni ancora da compiere; con quello spessore internazionale che servirà il prossimo anno in Champions League. Così forte atleticamente da poter esaltare le qualità di Leao e Pulisic. Un uomo su cui appoggiare le ripartenze tanto care ad Allegri. E uno che ha vinto due Scudetti con Inter e Napoli e che dunque conosce il valore di certe missioni. Solo suggestioni, certo, da fantamercato. Anche se, a pensarci bene …». La grande differenza, conclude il giornalista, «è stata rappresentata dagli enormi sforzi che il Napoli ha fatto per avere più centravanti da copertina e dai tentativi inutili, anche a gennaio, del Milan per poter puntare su un punto di riferimento preciso e indiscutibile».

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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