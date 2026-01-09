Maignan, un ultimo scoglio prima della fumata bianca! Appuntamento fissato e firma dietro l’angolo

Maignan, l’ultimo ostacolo da superare è quello sulle commissioni da destinare agli agenti del ragazzo: fumata bianca vicinissima

Il puzzle del rinnovo di Mike Maignan si arricchisce di un ultimo, cruciale tassello. Sebbene la volontà del portiere francese sia ormai chiara, l’accordo non può ancora dirsi blindato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è entrata nella fase della “diplomazia economica” con l’entourage.

Maignan, l’ultimo ostacolo: l’intesa con l’agente

Nonostante il “disgelo” tra il calciatore e il club sia completo, grazie anche al lavoro di Massimiliano Allegri e Igli Tare, resta da superare un ultimo impedimento formale ma oneroso:

Manca ancora la chiusura definitiva sulla cifra spettante agli agenti del giocatore (l’agenzia Excellence Sport guidata da Jonathan Kebe). Si tratta di un passaggio tecnico che spesso richiede giorni di limature sui dettagli contrattuali. Apertura di Mike: Il punto di forza del Milan è la volontà del giocatore: Maignan ha già dato il suo “sì” di massima al progetto tecnico e all’adeguamento salariale (che lo porterà a guadagnare circa 7 milioni di euro bonus inclusi, pareggiando Rafael Leão).

I tempi del Milan

La dirigenza rossonera non vuole trasformare questo finale in un’altra soap opera. L’obiettivo dichiarato da Tare è di ottenere la firma definitiva entro una settimana, evitando che l’incertezza possa condizionare il clima sereno di Milanello in vista dei big match di gennaio.

L’ottimismo resta comunque altissimo, poiché la base dell’accordo (quinquennale fino al 2031) è già stata accettata da tutte le parti coinvolte.