Calciomercato
Lewandowski, che assist per il Milan: vuole un’altra big! La notizia che fa sognare i tifosi
Lewandowski un’opzione concreta per il Milan del prossimo anno, La Gazzetta dello Sport lancia la super notizia!
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con Lewandowski in grande e la scritta “MILAN PRENDIMI”. Un’immagine che non può non suscitare emozioni tra i tifosi milanisti. Sì perché il polacco (38 anni ad agosto) è ormai nella parabola discendente della carriera, ma resta ancora un attaccante di razza.
Stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stato proprio lui ad offrirsi al Milan di Massimiliano Allegri. Una volta chiusa la sua esperienza al Barcellona vuole un’altra esperienza in una grande piazza europea ed il Diavolo che sembra pronto a tornare in Champions League può essere una bella opportunità.
Lewandowski-Milan: c’è lo scoglio ingaggio?
“I costi restano alti nell’ingaggio, oggi superiore ai 15 milioni, ma i rossoneri faranno i loro conti”, così il quotidiano sulla questione stipendio. D’altra parte però è lecito aspettarsi che per quest’ultimo grande contratto della carriera Robert Lewandowski possa abbassare leggermente le pretese.