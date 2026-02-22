Connect with us

Landucci a Dazn: «C’era fallo su Maignan? Non facciamo polemica. Non abbiamo segnato, sta tutto lì. Il Var…»

1 ora ago

Landucci

Landucci, vice tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Parma

Marco Landucci, alla conclusione della sfida tra Milan e Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Abbiamo cercato di fare la partita, stasera non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una buona fase difensiva. Bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti».

Sul possibile errore dell’arbitro in occasione del gol del Parma: «Si parla sempre di Var, di arbitri, ma non mi sembra giusto commentare di queste cose. L’arbitro ha deciso così, non ci dobbiamo mettere a trovare degli alibi. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Il fallo su Maignan? Quelli sono semi blocchi, è stato messo li apposta. Questo è un momento in cui tutti fanno polemica, andiamo avanti non so se era fallo o se non era fallo. Oggi abbiamo fatto tanto possesso ma non abbiamo segnato, sta tutto lì».

Sulle difficoltà: «Quando troviamo queste squadre molto chiuse facciamo fatica. Ci aspettavamo questo atteggiamento del Parma, abbiamo fatto poco movimenti. Abbiamo fatto un buon secondo tempo ma quando gli altri si chiudono in questo modo facciamo fatica».

Su Loftus-Cheek: «So che è andato in ospedale ma non ho notizie fresche. Ha preso una discreta botta, ma non so quali sono le sue condizioni attualmente».

