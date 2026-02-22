Pagelle Milan Parma 0-1: L’unico errore di Bartesaghi è una condanna. Su Leao…

Pagelle Milan Parma: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che perdono contro la squadra di Cuesta

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Parma, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro.

TOP: De Winter

FLOP: Bartesaghi

MAIGNAN 6 – Come fa un portiere a parare se viene bloccato in movimento? Chiederemo all’arbitro Piccinini.

TOMORI 6 – A tratti sembrava aver ritrovato il suo prime. Molto aggressivo, preciso e puntuale negli interventi. Prova a proporsi in avanti quando Saelemaekers svaria ma il poco spazio a disposizione non gli permette chissà cosa.

DE WINTER 6,5 – Scende in campo “grazie” all’infortunio di Gabbia e risponde, come da diverse partite a questa parte, presente. Lui, così come l’intera difesa rossonera, non soffre tanto per le poche discese degli avversari.

BARTESAGHI 5 – Da braccetto di sinistra non delude nonostante le caratteristiche ben diverse da quelle di Pavlovic. Un solo errore che risulta decisivo: quella marcatura fin troppo leggera su Troilo in occasione del gol del Parma.

SAELEMAEKERS 5 – La qualità di Alexis non può essere messa in discussione, piuttosto c’è da fare un discorso sul suo “umore” in partita. A volte sembra troppo frettoloso, altre volte troppo lento. Ha la possibilità di sfornare dei cross molto pericolosi, ma li sbaglia più o meno tutti.

LOFTUS-CHEEK S.V – Davvero sfortunato, lascia il campo dopo neanche 10′ a seguito di uno scontro aereo con Corvi. JASHARI 6 (dal 10′): Con la sua entrata in campo cambia lo spartito tattico del match perché, chiaramente, manca un “invasore” di area di rigore. Lui, però, ci mette qualità e intelligenza e conferma la crescita dell’ultimo periodo.

MODRIC 6 – Prova a illuminare la scena ma, quando alza la testa, si ritrova un muro di 11 uomini davanti.

RABIOT 5,5 – Meno lucido del solito, sbaglia alcuni appoggi e qualche passaggio. Non riesce mai a piazzare la sua presenza in area di rigore.

ESTUPINAN 5,5 – Lo spazio, con la difesa arroccata del Parma, non era proprio tantissimo e lui, difatti, non riesce mai ad arrivare sul fondo. Attento e ordinato, ma in una partita così ci aspettiamo di più di un solo cross sfornato in 62 minuti. PAVLOVIC 6 (dal 61′): Entra e alza la pressione rossonera. Gioca più da attaccante che da difensor

LEAO 5,5 – Allora, su Rafa c’è ormai da fare un discorso molto chiaro: la posizione da attaccante centrale non gli permette di sfoggiare le sue qualità migliori. Ciononostante, quando punta il diretto avversario fa tremare, comunque, ogni difesa. Oggi ci prova e ci riesce, ma a mancare è quella freddezza che hanno gli attaccanti puri: quel tiro che si infrange sul palo grida ancora vendetta.

PULISIC 5 – Prosegue il suo momento non propriamente positivo. Il gol manca ormai da dicembre (nel match contro il Verona) e sembra non essere più cinico: ha un’occasione, a porta vuota, ma si fa murare dai difensori del Parma. FULLKRUG 5,5 (dal 61′): In queste partite qui, contro avversari schierati completamente in difesa, forse sarebbe meglio farlo partire dal primo minuto per presenza in area di rigore.

ALLEGRI 5 – Guardando la squadra rossonera contro avversari che si chiudono con un blocco basso, c’è la sensazione che l’attacco non possa mai davvero colpire. Questa sera arriva una prestazione troppo piatta per scalfire la difesa degli ospiti e con lei anche la prima sconfitta in campionato da fine agosto. Troppo poco.