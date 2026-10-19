Inter e Milan si sfidano sul mercato: occhi puntati su un giovane talento dell’Eintracht Francoforte. Ecco i dettagli

Dalla Germania spunta un’indiscrezione sul trequartista classe 2010 seguito sia dall’Inter che dal Milan: derby di mercato in vista?

Dalla Germania rimbalza una voce sul mercato di Inter e Milan. Sky Sport Deutschland riferisce che entrambi i club milanesi stanno seguendo con interesse in prospettiva futura Niko Ilicevic. Si tratta di un trequartista classe 2010 in forza dall’età di 8 anni al settore giovanile dell’Eintracht Francoforte, che intende blindarlo con il primo contratto da professionista una volta che compirà 16 anni il prossimo 31 ottobre. Scherzo del destino, proprio la data in cui è in calendario il derby Milan-Inter. Sulle sue tracce vengono dati pure Barcellona, Real Madrid e Manchester City.

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In nazionale gioca nella Germania Under 17 (2 goal in 3 presenze), dopo aver fatto parte delle selezioni giovanili tedesche Under 15 (1 goal in 2 presenze) e Under 16 (2 goal in 7 presenze). Suo zio Ivo Ilicevic ha giocato come attaccante esterno con le maglie di Norimberga, Amburgo, Kaiserslautern, Bochum, Greuther Furth e Darmstadt in Germania, Anzhi in Russia e Kairat Almaty in Kazakistan. Segnando un goal in 9 presenze con la nazionale maggiore della Croazia.

La concorrenza delle big europee e i numeri in nazionale

Un prospetto d’oro che fa gola a mezza Europa: la sfida tra Inter e Milan per il giovane talento si preannuncia accesa, con le potenze internazionali pronte a inserirsi nella corsa al trequartista tedesco.