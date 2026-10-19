 Krosche più vicino al Milan, ma resta il dubbio Hardung: il suo braccio destro destinato alla permanenza in Germania
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Krosche più vicino al Milan, ma resta il dubbio Hardung: il suo braccio destro destinato alla permanenza in Germania

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Published 10 secondi fa il 19 Ottobre 2026
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Krosche più vicino al Milan, ma resta il dubbio Hardung! Stando a quanto riportato da Moretto il suo braccio destro sembrerebbe destinato alla permanenza in Germania

Markus Krösche è sempre più vicino al Milan. A fare il punto sulla trattativa è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il dirigente tedesco sia rimasto il primo nome della lista rossonera dopo i contatti già avviati durante la scorsa estate.

Milan-Krösche, i contatti non si sono mai interrotti

Secondo quanto raccontato da Moretto, il Milan aveva provato a portare Krösche in rossonero già a giugno, ma l’operazione non era arrivata alla conclusione soprattutto per una questione economica.

Il principale ostacolo era infatti rappresentato dall’accordo tra Krösche e l’Eintracht Francoforte per l’eventuale uscita del dirigente, oltre all’indennizzo richiesto dal club tedesco al Milan per liberarlo. Nonostante le difficoltà, però, i contatti tra le parti sarebbero proseguiti senza interruzioni.

Ora la situazione sembra essere arrivata a un punto di svolta: secondo Moretto, Krösche è vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

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Krösche-Milan, nessun problema con Amorim

Resta da capire se Krösche arriverà a Milano accompagnato da un’altra figura dell’attuale struttura dell’Eintracht. Il nome di Timmo Hardung, dirigente che ha lavorato al suo fianco, sembra però destinato a rimanere in Germania: sarebbe infatti considerato il possibile successore di Krösche.

Un altro elemento sottolineato da Moretto riguarda il rapporto con Rúben Amorim. Il dirigente tedesco, già durante i contatti della scorsa estate, avrebbe dato il proprio assenso alla scelta del tecnico portoghese come allenatore del Milan. Non ci sarebbero quindi problemi tra i due in vista di una possibile collaborazione a Milano.

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