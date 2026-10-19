Rabiot scuote il Milan e Marocchi approva: «Frase di una violenza pazzesca, ma serve uno che abbia questo coraggio»

Rabiot scuote il Milan e Marocchi approva. L’ex centrocampista a commentato così su Sky le parole del francese non soddisfatto dal finale di Milan Atalanta

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro l’Atalanta, ma il successo non ha cancellato le perplessità emerse nell’ultima mezz’ora della partita. I rossoneri, avanti di tre reti, hanno infatti rischiato di riaprire completamente una gara che sembrava già indirizzata, proprio come sottolineato da Adrien Rabiot al termine dell’incontro.

Il centrocampista francese ha espresso pubblicamente la propria rabbia per il calo della squadra e per l’atteggiamento mostrato nella parte finale del match. Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato proprio le parole del rossonero, evidenziando la forza del messaggio rivolto ai compagni.

MAROCCHI E LE PAROLE DI RABIOT – «Questa è una frase di una violenza pazzesca! Ma serve uno che abbia il coraggio di entrare così violentemente nello spogliatoio. Tu sei entrato dalla panchina e il tuo compagno dice questo pubblicamente: questa è una roba violenta. Per, devi avere il coraggio di dirlo: c’è una reazione, ci deve essere una reazione! Cioè, questi che sono entrati devono dimostrare a Rabiot, che ha avuto le palle di dirlo a dei ragazzotti».

LA RABBIA DI RABIOT DOPO IL CALO DEL MILAN – «Abbiamo fatto benissimo all’inizio, stranamente nell’ultima mezzora abbiamo perso il filo della partita ed è un problema – le sue parole a Sky -. Con un secondo tempo del genere il primo, che ripeto è stato fatto molto bene, non vale niente, fortunatamente abbiamo vinto ma non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo crollare così. Non va bene, dobbiamo trovare l’equilibrio: non è una questione fisica ma di testa, abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Anche chi entra deve dare di più».

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Le parole di Marocchi, affidate a Sky Sport, mettono dunque in evidenza la durezza del richiamo di Rabiot. Il francese ha scelto di parlare apertamente dopo una vittoria che ha comunque lasciato al Milan un’indicazione precisa: per gestire meglio le partite serve mantenere concentrazione e mentalità fino al fischio finale.