Mario Gila decisivo contro l’Atalanta: gol, 7 recuperi e solidità nei duelli

Il difensore rossonero firma la rete del momentaneo 3-0 nella vittoria per 3-2 contro la Dea e accompagna il gol con una prestazione ricca di dati interessanti: ecco l’analisi statistica del suo contributo a San Siro

Mario Gila è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan contro l’Atalanta. Nel 3-2 di San Siro, il difensore ha firmato il gol del momentaneo 3-0 al 57′, contribuendo a indirizzare una partita che sembrava ormai sotto controllo prima della reazione bergamasca. Ma oltre alla rete, sono i numeri relativi al suo lavoro difensivo a offrire spunti interessanti.

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Il contributo difensivo: 7 recuperi e un intercetto

Il primo dato da evidenziare riguarda i 7 palloni recuperati, indicatore della partecipazione di Gila al lavoro senza possesso del Milan. A questi si aggiungono 1 intercetto e 1 chiusura difensiva, interventi che raccontano la capacità di leggere alcune situazioni e intervenire per interrompere o limitare lo sviluppo delle azioni avversarie.

Il bilancio comprende inoltre 4 contrasti tentati, di cui 1 vinto. È un dato da interpretare con attenzione: non tutti i contrasti devono necessariamente terminare con un pallone conquistato direttamente, ma la percentuale di successo suggerisce che questo aspetto meriti un’analisi più approfondita. I numeri, da soli, non chiariscono se gli interventi non riusciti abbiano comportato rischi concreti oppure se siano stati comunque utili a rallentare l’avversario.

Non risultano invece tiri respinti. Un dato che non deve essere interpretato automaticamente come una mancanza, perché il lavoro di un difensore comprende anche posizionamento, anticipi e chiusure preventive, oltre ai blocchi effettuati direttamente sulle conclusioni.

Duelli: tre vittorie a terra su quattro

Un altro elemento significativo riguarda i duelli individuali. Gila ha vinto 3 dei 4 duelli a terra, raggiungendo una percentuale del 75%. È un rendimento positivo, che evidenzia la capacità di reggere il confronto diretto in diverse situazioni di gioco.

Nei duelli aerei, invece, il bilancio è di 1 vinto su 1. Il campione è troppo ridotto per trarre conclusioni generali sulla sua efficacia nel gioco aereo, ma l’unico confronto registrato si è concluso a suo favore.

Da sottolineare anche un altro dato: zero dribbling subiti. Nel corso della prestazione presa in esame, nessun avversario è riuscito a superarlo in dribbling secondo le statistiche fornite. È un’indicazione positiva sul piano dell’uno contro uno, pur senza rappresentare da sola una misura completa della solidità difensiva.

Il gol completa una prestazione importante

La rete realizzata al 57′ ha avuto un peso evidente nell’economia della partita. Dopo il rigore trasformato da Gonçalo Ramos e il raddoppio di Adrien Rabiot, Gila ha portato il Milan sul 3-0, facendo pensare a una vittoria ormai in discesa. L’Atalanta, però, ha reagito con Gaetano e Krstović, rendendo complicato il finale.

Il gol aggiunge valore a una prova nella quale il difensore ha partecipato sia alla fase di contenimento sia alla costruzione del risultato. Per valutare la prestazione nel suo complesso, è importante considerare anche la gestione della linea difensiva e il comportamento della squadra nei minuti conclusivi, quando il Milan ha concesso spazio alla rimonta avversaria.

Il bilancio statistico di Gila è quindi positivo soprattutto per i recuperi, l’efficacia nei duelli a terra e il contributo offensivo. I numeri raccontano una prova concreta, impreziosita da una rete pesante. Per trasformare questa prestazione in una conferma servirà continuità, ma contro l’Atalanta il difensore ha lasciato il segno in entrambe le fasi.