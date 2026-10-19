Estupinan non convince: ingresso da brividi contro l’Atalanta, è arrivato il momento di voltare pagina

Il terzino rossonero continua a faticare e anche contro la Dea ha offerto una prestazione negativa: tra errori, insicurezze e dubbi sul suo futuro, separarsi potrebbe essere la soluzione migliore per il giocatore e per il Milan

Ci sono partite che lasciano il segno e altre che, invece, alimentano dubbi ormai difficili da ignorare. Per Pervis Estupinan, l’ennesima occasione per convincere con la maglia del Milan si è trasformata in un’altra serata complicata. Anche il suo ingresso contro l’Atalanta ha fatto venire i brividi ai tifosi rossoneri, confermando una sensazione che si sta facendo sempre più forte: questa esperienza rischia di non decollare mai.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Estupinan, un ingresso che non rassicura

Quando un giocatore entra dalla panchina, soprattutto in una partita delicata, ci si aspetta che porti energia, attenzione e solidità. Non necessariamente deve cambiare il volto della gara, ma quantomeno dovrebbe garantire affidabilità. Estupinan, invece, continua a trasmettere insicurezza.

La prestazione contro l’Atalanta si inserisce in un quadro che non può essere ignorato. Il problema non è soltanto il singolo errore o la singola giocata sbagliata: a preoccupare è la sensazione generale di fragilità, quella difficoltà nel trovare continuità e sicurezza che dovrebbe rappresentare la base per un giocatore chiamato a presidiare una zona così importante del campo.

Il Milan ha bisogno di certezze, specialmente in una stagione in cui ogni punto può risultare decisivo. La fascia sinistra richiede equilibrio, capacità di lettura, attenzione difensiva e partecipazione alla manovra. Al momento, Estupinan non sembra offrire le garanzie necessarie per affrontare queste responsabilità con la tranquillità richiesta.

Separarsi può essere la soluzione migliore

Naturalmente, sarebbe ingeneroso ridurre il valore di un calciatore a una singola apparizione. Estupinan ha qualità e un percorso professionale che meritano rispetto. Tuttavia, il calcio vive di presente e il presente del terzino rossonero continua a sollevare interrogativi.

Insistere a oltranza non è sempre la scelta giusta. A volte, riconoscere che un’avventura non sta funzionando rappresenta il modo più intelligente per tutelare entrambe le parti. Il Milan ha bisogno di un’alternativa affidabile, mentre il giocatore necessita di un contesto nel quale ritrovare fiducia, continuità e serenità.

Prolungare una situazione complicata rischia soltanto di aumentare la pressione, trasformando ogni ingresso in campo in un esame e ogni errore in un motivo per alimentare nuove critiche.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Milan, è il momento di prendere una decisione

La sensazione è che sia arrivato il momento di interrogarsi seriamente sul futuro di Estupinan. Se non ci saranno segnali concreti di crescita, chiudere questa esperienza potrebbe essere la scelta più conveniente per tutti. Non una bocciatura definitiva del calciatore, ma la presa d’atto che, almeno finora, il matrimonio con il Milan non ha prodotto i risultati sperati.

I rossoneri devono pensare alle proprie ambizioni e costruire una rosa capace di garantire affidabilità in ogni reparto. Il tempo degli esperimenti, soprattutto nelle partite che pesano, non può essere infinito.

Estupinan e il Milan potrebbero aver bisogno di strade diverse. A volte, nel calcio, voltare pagina non significa perdere: significa semplicemente riconoscere che continuare insieme non è più la soluzione migliore.