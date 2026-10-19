Dalla Germania: ritorno di fiamma per Markus Krosche al Milan, accordo atteso entro la settimana

Il dirigente tedesco ha chiesto di lasciare con effetto immediato l’Eintracht Francoforte e il club rossonero è tornato alla carica dopo il tentativo della scorsa estate: secondo Kicker, la trattativa sarebbe in fase avanzata



Novità importanti sul fronte dirigenziale del Milan. Nelle ultime ore, in Germania ha fatto molto rumore la decisione del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte di accogliere all’unanimità la richiesta di Markus Krösche di essere sollevato dall’incarico di direttore sportivo con effetto immediato.

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Una notizia che ha immediatamente riacceso le indiscrezioni sul futuro del dirigente tedesco, il cui nome è già stato accostato con forza al club rossonero nel corso della scorsa estate.

Milan-Krösche, trattativa nuovamente nel vivo

La società di via Aldo Rossi aveva già tentato di portare Krösche a Milano nei mesi scorsi, arrivando a mettere sul tavolo un’offerta da circa 40 milioni di euro per quattro anni di contratto. L’operazione, tuttavia, non era andata in porto a causa della mancata apertura dell’Eintracht, infastidito dal tentativo di strappare uno dei propri principali dirigenti.

Adesso lo scenario potrebbe essere cambiato. Le trattative tra Krösche e il Milan sarebbero nuovamente in fase avanzata e, secondo quanto riportato da Kicker, un accordo definitivo potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.

Un’indiscrezione significativa, che riporta il dirigente tedesco al centro dei piani rossoneri per il futuro. La sua eventuale nomina rappresenterebbe un passaggio importante nella definizione della struttura dirigenziale del club, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’organizzazione societaria.

L’Eintracht potrebbe incassare un indennizzo

C’è anche un aspetto economico da considerare. Come sottolinea Kicker, il club tedesco potrebbe ottenere un compenso per la partenza anticipata del dirigente, nonostante la richiesta di lasciare l’incarico.

“L’Eintracht Francoforte sarebbe ‘contento’ anche per un motivo specifico. Il contratto di Krosche, rinnovato nel 2024 fino al 30 giugno 2028, è attualmente ancora valido. Ciò significa che l’Eintracht può ancora ricevere un indennizzo per la cessione di Krösche qualora il dirigente raggiungesse un accordo con un altro club durante tale periodo”.

Il Milan accelera dunque per Krösche, ma bisognerà attendere gli sviluppi dei prossimi giorni per capire se l’intesa diventerà definitiva.