Calciomercato Milan, caccia al difensore: Ghilardi in lista per gennaio. La situazione

Moretto svela i piani del Diavolo per il mercato invernale: il centrale giallorosso è tra i profili valutati per rinforzare il reparto arretrato

Il Milan prepara le mosse per il mercato di gennaio e individua nel difensore centrale una delle priorità per rinforzare la rosa. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, nella lista dei profili seguiti dai rossoneri figurano Daniele Ghilardi e Inacio. Tra i nomi segnalati, particolare attenzione merita il giovane difensore della Roma.

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Ghilardi rappresenta un profilo interessante per età e prospettiva. Il centrale italiano potrebbe rientrare nella strategia del Milan, alla ricerca di soluzioni per aumentare le alternative a disposizione nel reparto arretrato e costruire una difesa competitiva anche in ottica futura.

La sua attuale appartenenza alla Roma rende però necessario valutare attentamente la fattibilità dell’operazione. Un eventuale trasferimento dipenderebbe dalle strategie del club giallorosso, dalla volontà delle parti e dalle condizioni economiche richieste per impostare la trattativa.

Per il Milan, l’eventuale arrivo di un difensore giovane potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva, oltre che un’opportunità per ampliare le scelte a disposizione dell’allenatore. La dirigenza dovrà comunque confrontare i diversi profili presenti sul taccuino prima di decidere su chi puntare concretamente.

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Al momento, Ghilardi è un nome da monitorare, ma l’inserimento nella lista dei possibili obiettivi non equivale a una trattativa già avviata. Gennaio si avvicina e il reparto difensivo resta sotto osservazione: nelle prossime settimane si capirà se l’interesse per il centrale della Roma potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Il mercato è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è chiara: il Milan vuole valutare nuove soluzioni per la difesa e Ghilardi figura tra i nomi indicati da Moretto.