Milan, Krosche è a un passo: accordo vicino per il nuovo Head of Football. Tutti i retroscena

Dopo l’addio ufficiale all’Eintracht Francoforte, il dirigente tedesco si avvicina ai rossoneri: restano da definire gli ultimi dettagli organizzativi e i suoi poteri all’interno del club

Il Milan accelera per Markus Krösche. Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta, arrivano novità importanti anche sul fronte societario. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il dirigente tedesco è davvero vicino a diventare il nuovo Head of Football rossonero.

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Krösche ha ufficializzato la separazione dall’Eintracht Francoforte, club con cui ha svolto un lavoro significativo sul mercato, valorizzando talenti e contribuendo a operazioni molto remunerative. Tra gli esempi citati da Moretto figurano Randal Kolo Muani e Omar Marmoush, giocatori arrivati a Francoforte e successivamente ceduti a cifre elevate.

Accordo economico già raggiunto: cosa manca

La parte economica tra il Milan e Krösche, secondo Moretto, non rappresenta più un ostacolo: un’intesa sarebbe stata raggiunta già a giugno. Il vero nodo iniziale riguardava soprattutto l’indennizzo richiesto dall’Eintracht per liberare il dirigente, oltre alle modalità della sua uscita dal progetto tedesco.

Negli ultimi mesi, i contatti tra le parti sono proseguiti, con nuovi confronti a settembre e all’inizio di ottobre. Adesso resterebbero da sistemare alcuni dettagli relativi ai poteri di Krösche, alle sue responsabilità e all’integrazione nella struttura dirigenziale rossonera.

Timmo Hardung resta in Germania: nessun problema con Amorim

Un altro punto riguarda l’eventuale arrivo di Timmo Hardung, collaboratore di Krösche all’Eintracht. Al momento, secondo Moretto, dovrebbe restare in Germania, dove viene considerato un possibile successore del dirigente.

Infine, una precisazione importante sul fronte tecnico: Krösche avrebbe già dato il proprio assenso a Ruben Amorim quando il Milan aveva provato a portarlo in Italia durante l’estate. Secondo quanto riferito, non ci sarebbero quindi ostacoli legati all’allenatore portoghese.

I prossimi giorni saranno decisivi per definire l’intesa: il Milan si avvicina a un nuovo tassello fondamentale per la propria organizzazione sportiva.