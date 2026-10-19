Pellegatti avverte: «Krosche? In estate non c’erano chance, ma non so se con lui arriverà anche un’altra figura»

Negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti ha commentato sia la sfida del Milan contro l’Atalanta che le voci sul completamento dell’organigramma rossonero

Il Milan ha superato l’Atalanta al termine di una partita dai due volti. La squadra di Ruben Amorim ha dominato per gran parte dell’incontro, salvo poi concedere troppo nel finale e permettere agli avversari di riaprire una gara che sembrava ormai chiusa. Un aspetto sul quale si è soffermato anche Carlo Pellegatti, analizzando la prestazione rossonera dagli studi di Pressing.

Il giornalista ha evidenziato la distanza tra i titolari e le alternative a disposizione di Amorim, prima di concentrarsi sul tema societario e sul possibile arrivo di Markus Krösche nel ruolo di nuovo Head of Football del Milan.

IL MIGLIOR MILAN DELLA STAGIONE – «Per i primi 60-65 minuti si è visto il miglior Milan della stagione, quindi ora il lavoro di Amorim deve essere quello di arrivare a 90 minuti. Purtroppo quando si fanno i cambi in questo Milan si vede che il gap tra i primi 12-13 della rosa e quelli che vengono dopo è abbastanza evidente. Amorim deve fare ovviamente delle sostituzioni, ma chi entra non sta dando quello che dovrebbero. Contro il Salisburgo, che non è una squadra di alto livello, le cose sono invece andate meglio».

KRÖSCHE NUOVO HEAD OF FOOTBALL DEL MILAN – «In estate non c’erano le possibilità di un suo arrivo al Milan perché stava facendo il mercato dell’Eintracht Francoforte. Ora si è dimesso dal club tedesco e nei prossimi giorni dovrebbe essere scelto lui come Head of Football. Cardinale ha fretta di trovare quel dirigente che possa fare da trait d’union tra società e allenatore. Amorim aveva bisogno di qualcuno con cui parlare delle questioni tecniche e questa figura dovrebbe essere appunto Krosche. Non so se con lui arriverà anche il suo braccio destro Hardung o se verrà scelta una figura magari italiana».

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Le parole di Pellegatti, pronunciate dagli studi di Pressing, mettono quindi in evidenza due aspetti distinti del momento del Milan: la necessità di mantenere per 90 minuti il livello mostrato per oltre un’ora contro l’Atalanta e l’attesa per una nuova figura dirigenziale. Sullo sfondo resta il possibile arrivo di Krösche, che potrebbe rappresentare il collegamento tra Cardinale, la società e Amorim.