Milan-Atalanta 3-2, il commento ufficiale del club rossonero: «Una vittoria col brivido»

Il Milan celebra il successo contro la Dea attraverso il proprio sito ufficiale: dalla prestazione convincente per un’ora alla sofferenza finale, ecco l’analisi della vittoria rossonera e i prossimi impegni tra Europa League e campionato



Il Milan archivia con una vittoria importante la sfida contro l’Atalanta. Il 3-2 conquistato a San Siro permette ai rossoneri di riscattare il pareggio di Reggio Emilia e di dare continuità al successo europeo contro il Salisburgo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha pubblicato il commento alla partita, sottolineando la qualità della prestazione, ma anche le difficoltà incontrate nel finale.

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Di seguito, il commento integrale dell’AC Milan a Milan-Atalanta (3-2).

«Un Milan ispirato e brillante, nonostante una seconda parte di ripresa in calando, ha la meglio rispetto all’Atalanta e si rilancia in campionato dopo il pareggio a Reggio Emilia, bissando il recente e largo successo a Salisburgo in Europa League. 3-2 a San Siro: gol di Ramos su rigore al 24′, Rabiot al 43′ e Gila al 57′; di Gaetano al 66′ e Krstović all’81’ i sigilli bergamaschi. Una gara dominata fino al 3-0, indirizzata nel primo tempo con una prova di spessore: approccio veemente, prestazione decisa, giocate e gol. I rossoneri, per una buona ora, hanno palleggiato bene in ampiezza proponendo un bel calcio, mettendoci corsa e grinta nel recupero palla.

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Seppur il finale sia stato di sofferenza, con l’avversario che non ha mollato “rischiando” il pareggio, questa vittoria col brivido rimane bella, piena e pesante, in un periodo di stagione complicato e delicato. Le cose da non migliorare non mancano, ma è una serata di gioia. La 7ª giornata in corso fa salire il Diavolo a quota 15 punti, risalendo la classifica e guadagnando provvisoriamente la quarta posizione (a -4 dalla vetta). Adesso il calendario riproporrà l’impegno europeo prima del prossimo match di Serie A: giovedì 22 ottobre alle 21.00 si volerà in Inghilterra, invece domenica 25 alle 20.45 sarà in programma l’esame esterno a Udine».