MN24 – Milan, vigilia di Europa League: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampa contro il Bournemouth

Dopo il successo contro il Salisburgo, i rossoneri si preparano alla prossima trasferta europea: mercoledì appuntamento a Milanello per la rifinitura, poi spazio alle conferenze stampa alla vigilia della sfida del Vitality Stadium
Il Milan si prepara a tornare in campo in Europa League dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale nella competizione contro il Salisburgo. Giovedì i rossoneri saranno attesi da un’altra trasferta, questa volta in Inghilterra, dove affronteranno il Bournemouth al Vitality Stadium con calcio d’inizio fissato alle 21:00.
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In vista dell’appuntamento europeo, la giornata di mercoledì sarà dedicata agli ultimi preparativi, tra allenamenti e conferenze stampa. Come riportato da MilanNews24, sono stati definiti gli orari degli impegni delle due squadre nella vigilia della partita.
Milan, rifinitura a Milanello e conferenza stampa in Inghilterra
La formazione rossonera svolgerà la rifinitura mercoledì mattina a Milanello, con inizio previsto alle 11:15. Successivamente, alle 18:15, si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore del Milan nella sala stampa del Vitality Stadium, l’impianto che ospiterà la sfida del giorno successivo.
Un appuntamento importante per fare il punto sulle condizioni della squadra e sulle sensazioni alla vigilia di una gara che può avere un peso significativo nel percorso europeo dei rossoneri.
Bournemouth, allenamento nel pomeriggio
Anche gli inglesi seguiranno il programma previsto per la vigilia. Il tecnico Marco Rose e un giocatore incontreranno i giornalisti alle 12:00 presso il centro sportivo del Bournemouth.
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L’allenamento della formazione inglese è invece programmato per le 14:00.
Tutti gli appuntamenti sono dunque fissati: mercoledì sarà il momento delle ultime prove e delle dichiarazioni ufficiali, prima di lasciare spazio al campo. Milan-Bournemouth si avvicina, con entrambe le squadre chiamate a preparare nei dettagli una sfida europea da non sottovalutare.