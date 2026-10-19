MN24 – Milan, vigilia di Europa League: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampa contro il Bournemouth

Dopo il successo contro il Salisburgo, i rossoneri si preparano alla prossima trasferta europea: mercoledì appuntamento a Milanello per la rifinitura, poi spazio alle conferenze stampa alla vigilia della sfida del Vitality Stadium



Il Milan si prepara a tornare in campo in Europa League dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale nella competizione contro il Salisburgo. Giovedì i rossoneri saranno attesi da un’altra trasferta, questa volta in Inghilterra, dove affronteranno il Bournemouth al Vitality Stadium con calcio d’inizio fissato alle 21:00.

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In vista dell’appuntamento europeo, la giornata di mercoledì sarà dedicata agli ultimi preparativi, tra allenamenti e conferenze stampa. Come riportato da MilanNews24, sono stati definiti gli orari degli impegni delle due squadre nella vigilia della partita.

Milan, rifinitura a Milanello e conferenza stampa in Inghilterra

La formazione rossonera svolgerà la rifinitura mercoledì mattina a Milanello, con inizio previsto alle 11:15. Successivamente, alle 18:15, si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore del Milan nella sala stampa del Vitality Stadium, l’impianto che ospiterà la sfida del giorno successivo.

Un appuntamento importante per fare il punto sulle condizioni della squadra e sulle sensazioni alla vigilia di una gara che può avere un peso significativo nel percorso europeo dei rossoneri.

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Bournemouth, allenamento nel pomeriggio

Anche gli inglesi seguiranno il programma previsto per la vigilia. Il tecnico Marco Rose e un giocatore incontreranno i giornalisti alle 12:00 presso il centro sportivo del Bournemouth.

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L’allenamento della formazione inglese è invece programmato per le 14:00.

Tutti gli appuntamenti sono dunque fissati: mercoledì sarà il momento delle ultime prove e delle dichiarazioni ufficiali, prima di lasciare spazio al campo. Milan-Bournemouth si avvicina, con entrambe le squadre chiamate a preparare nei dettagli una sfida europea da non sottovalutare.