Amorim a Milan TV: «Dobbiamo dimostrare di saper controllare la partita, ai tifosi dico questa cosa»

Il tecnico rossonero Amorim analizza la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta: soddisfazione per il gioco espresso nella prima ora, ma resta il problema della reazione dopo aver subito gol

Ruben Amorim ha commentato ai microfoni di Milan TV il successo per 3-2 del Milan contro l’Atalanta, soffermandosi sia sugli aspetti positivi della prestazione sia sulle difficoltà emerse nel finale. L’allenatore portoghese ha apprezzato soprattutto la gestione del pallone e la capacità dei suoi giocatori di interpretare i diversi momenti della partita, evidenziando però un aspetto sul quale la squadra deve ancora crescere.

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«Penso che abbiamo subito un gol e la fiducia sia svanita immediatamente, ma non solo la nostra fiducia: anche quella dello stadio. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare», ha spiegato Amorim, sottolineando l’importanza del rapporto con i tifosi e della capacità di mantenere la calma anche nei momenti complicati.

Il tecnico ha poi aggiunto: «I tifosi devono credere in noi, ma per far sì che succeda dobbiamo dimostrare di saper controllare la partita. Se subiamo un gol, tutto deve proseguire allo stesso modo e dobbiamo continuare a fare il nostro gioco».

“Nei primi 60 minuti abbiamo espresso un buon calcio”

Nonostante le difficoltà del finale, Amorim ha promosso la prestazione della squadra nella prima parte dell’incontro. «La cosa positiva è che penso che nei primi 60 minuti abbiamo espresso un buon calcio», ha dichiarato, evidenziando la capacità dei rossoneri di alternare velocità e pazienza nella costruzione delle occasioni.

«Quando dovevamo andare veloci siamo andati veloci, quando dovevamo creare l’occasione siamo stati davvero calmi gestendo la palla», ha aggiunto, soddisfatto della fiducia mostrata dai giocatori nel lavoro svolto durante gli allenamenti.

Il prossimo obiettivo sarà trovare maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti, evitando che un episodio negativo comprometta quanto costruito in precedenza.

Infine, Amorim ha rivolto lo sguardo ai prossimi impegni: «Ora dobbiamo riposare e preparare la prossima partita, perché siamo nel bel mezzo di un calendario che sarà pazzesco». Il Milan riparte così dai tre punti conquistati, con la consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento nella gestione dei momenti decisivi.